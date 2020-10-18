В Турции состоялись первые испытания российских ЗРС С-400

Испытания состоялись на севере страны, в районе Синопа. Собеседник агентства уточняет, что три выпущенные ракеты поразили свои цели.

Стало известно, для чего Турция приобрела у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф". Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в военно-технической сфере.

The Drive уточняет, что целями турецких С-400 "Триумф" выступили беспилотники Banshee британского производства. Вместе с ЗРС в район испытаний было доставлено десять таких мишеней. В Российской Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству эту информацию никак не комментируют.

Напомним, что Россия начала поставки ЗРС С-400 в Турцию летом 2019 года. Это вызвало кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. США потребовали от Турции отказаться от сделки. Взамен они предложили турецкой стороне приобрести американские комплексы Patriot. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

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Видео: Telegram/Военный обозреватель