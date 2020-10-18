Трамп "понизил" Макрона до премьер-министра

Президент США Дональд Трамп "понизил" своего французского коллегу Эммануэля Макрона до премьер-министра. Об этом сообщает телеканал France24.
Трамп по ошибке назвал Макрона премьер-министром. Это произошло во время рассказа о выходе США из Парижского соглашения по климату.
Я очень люблю премьер-министра Макрона, но я как-то спросил его, как обстоят дела с соглашением? Дела у них идут не очень.
- цитирует Трампа телеканал France24
Накануне Трамп в ходе общения со своими сторонниками в Северной Каролине заявил, что находится на втором месте после Иисуса Христа по популярности в мире.
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Видео: Youtube/Fox Business
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