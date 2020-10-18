Трамп "понизил" Макрона до премьер-министра

Инцидент произошел на предвыборном митинге в Мичигане.

Президент США Дональд Трамп "понизил" своего французского коллегу Эммануэля Макрона до премьер-министра. Об этом сообщает телеканал France24.

Трамп по ошибке назвал Макрона премьер-министром. Это произошло во время рассказа о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Я очень люблю премьер-министра Макрона, но я как-то спросил его, как обстоят дела с соглашением? Дела у них идут не очень. - цитирует Трампа телеканал France24

Накануне Трамп в ходе общения со своими сторонниками в Северной Каролине заявил, что находится на втором месте после Иисуса Христа по популярности в мире.

Ранее мы сообщили, что в России выявили 15 099 новых случаев заражения коронавирусом.

Видео: Youtube/Fox Business