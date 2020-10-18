  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:49
131
RipeHarvest
Код вставки плеера

Трамп "понизил" Макрона до премьер-министра

0 0

Инцидент произошел на предвыборном митинге в Мичигане.

Президент США Дональд Трамп "понизил" своего французского коллегу Эммануэля Макрона до премьер-министра. Об этом сообщает телеканал France24.

Трамп по ошибке назвал Макрона премьер-министром. Это произошло во время рассказа о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Я очень люблю премьер-министра Макрона, но я как-то спросил его, как обстоят дела с соглашением? Дела у них идут не очень.

- цитирует Трампа телеканал France24

Накануне Трамп в ходе общения со своими сторонниками в Северной Каролине заявил, что находится на втором месте после Иисуса Христа по популярности в мире.

Ранее мы сообщили, что в России выявили 15 099 новых случаев заражения коронавирусом. 

Видео: Youtube/Fox Business

Теги: дональд трамп, премьер-министр, эммануэль макрон
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии