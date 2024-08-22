Задача выполнена "Югом" на СВО.

Российский боевой расчет крупнокалиберного пулемета "Утес" при "Южной" группировке войск на донецком направлении уничтожил живую силу и легкобронированную технику Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие отметили, что воспользовались фактором неожиданности. Работа велась в взаимодействии с разведывательными подразделениями и расчетами противотанковых комплексов. Обычно задачи касаются обнаружения и ликвидации легкобронированной техники противника, а также выведения из строя тяжелобронированных машин ВСУ.

Враг ведет себя нагло, за что сильно платится большими потерями. Действует активно, резко, но нашими беспилотниками своевременно обнаруживается и поражается. боец с позывным "Невод"

В профильном ведомстве добавили, что пулеметчик обязательно прикрывается стрелком, который помогает сослуживцу реагировать на внезапные угрозы армии киевского режима. Действия штурмовиков корректируются с воздушного пространства, а вблизи дежурят операторы беспилотников. Они сообщают группе о любой опасности и могут оказать огневую поддержку в случае такой необходимости. По итогам вылазок штурмовики проводят разбор ошибок, анализируются слабые места у противника.

Минобороны показало кадры боевой работы Су-34 в приграничье Курской области.

Фото и видео: Минобороны России