Задача выполнена экипажем ВКС РФ.

Фронтовой российский бомбардировщик Су-34 при Воздушно-космических сил страны нанес удар по живой силе армии киевского режима в приграничном районе Курской области. Соответствующими сведениями с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороны. Военнослужащие добавили, что воздушная атака совершалась по координатам, указанным разведкой. Удар совершен по укрепленным объектам противника за счет модернизированных авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции стрельбы.

Экипаж многофункционального авиационного комплекса в ночное время суток нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе. пресс-служба Минобороны РФ

Когда пилоты получили от разведки подтверждение об уничтожении пункта временной дислокации подразделения и бронированной техники Вооруженных сил Украины, то экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Министр обороны вручил медали "Золотая Звезда" отличившимся участникам СВО.

Фото и видео: Минобороны России