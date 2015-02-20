  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:43
171
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевой работы Су-34 в приграничье Курской области

0 0

Задача выполнена экипажем ВКС РФ.

Фронтовой российский бомбардировщик Су-34 при Воздушно-космических сил страны нанес удар по живой силе армии киевского режима в приграничном районе Курской области. Соответствующими сведениями с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороны. Военнослужащие добавили, что воздушная атака совершалась по координатам, указанным разведкой. Удар совершен по укрепленным объектам противника за счет модернизированных авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции стрельбы.

Экипаж многофункционального авиационного комплекса в ночное время суток нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе.

пресс-служба Минобороны РФ

Когда пилоты получили от разведки подтверждение об уничтожении пункта временной дислокации подразделения и бронированной техники Вооруженных сил Украины, то экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. 

Министр обороны вручил медали "Золотая Звезда" отличившимся участникам СВО.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, минобороны, сво, су-34
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии