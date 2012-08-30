Министр обороны вручил медали "Золотая Звезда" отличившимся участникам СВО

Андрей Белоусов поблагодарил бойцов за службу Родине.

Российский министр по обороне Андрей Белоусов вручил государственные медали "Золотая Звезда", а также именное огнестрельное оружие отличившимся участникам специальной военной операции. Известно, что торжественная церемония состоялась в Национальном центре управления обороной страны. Руководитель профильного ведомства поздравил военнослужащих с высокими наградами, а также поблагодарил их за образцовое выполнение обязанностей на поле боя. Чиновник пожелал специалистам дальнейших успехов в службе.

В сложное, ответственное для страны историческое время, вы достойно выполняете свой воинский долг, проявляете истинную отвагу и мужество. Вы на деле доказываете верность присяге и Родине... Андрей Белоусов, глава Минобороны РФ

Минобороны показало кадры боевой работы орудия Д-30 в зоне СВО.

Фото и видео: Минобороны России