Минобороны показало кадры боевой работы орудия Д-30 в зоне СВО

"Днепр" сообщил о работе артиллерии в Запорожской области.

Российский боевой расчет орудия Д-30 при группировке "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ, расположенный в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях. Известно, что противник замаскировал военный объект в лесополосе севернее Работино. В профильном ведомстве добавили, что отечественные артиллеристы работают во взаимодействии с беспилотниками, которые ведут воздушную разведку и корректируют огонь.

Для точного поражения целей нужна хорошая корректировка. Когда идет хорошая корректировка, сразу же идет попадание по цели. После пристрелочного выстрела сразу идет беглый огонь. Два-три беглых сразу и уже цель уничтожена. командир огневого взвода с позывным "Джокер"

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Фото и видео: Минобороны России