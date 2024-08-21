В Монголии провели первую совместную тренировку на учениях "Селенга-2024"

Маневры отработаны на полигоне "Чойбалсан".

Первая совместная тренировка на российско-монгольских маневрах "Селенга-2024" проведена на территории Монголии. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-слцжбы Восточного военного округа (ВВО). Известно, что тренировки были организованы на местном полигоне "Чойбалсан". Военнослужащие объединенной группировки войск ВВО и Вооруженных сил Монголии определили маршруты выдвижения ориентируясь на особенности рельефа, а также отработали вопросы организации связи и взаимодействия друг с другом. Заметим, что дополнительно мотострелковые подразделения отработали совместное наступление с развертыванием в боевую линию с установленной скоростью движения машин.

Впервые на российско-монгольских учениях применялись FPV-дроны. Привлечены практически все виды войск. Военнослужащие обеих сторон действуют слаженно и организованно. Адам Мациев, начальник штаба тактической группы

Бойцами проработаны летно-тактические задания для экипажей вертолетов армейской авиации ВВО и ВВС Монголии. Подразделения специального назначения совершили высадку воздушного десанта с бортов вертолетов Ми-8 АМТШ. Напомним, что в первый раз в таких межвидовых военных учениях задействованы подразделения Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и специального назначения Вооруженных сил России и Монголии в общей численностью порядка 700 человек и около 200 единиц техники. От ВКС привлечена истребительная, штурмовая и армейская авиация.

Минобороны сообщило о поражении живой силы и бронетехники ВСУ в Курской области.

Фото и видео: Минобороны России