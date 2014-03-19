Минобороны сообщило о поражении живой силы и бронетехники ВСУ в Курской области

Задача на СВО выполнена летчиками вертолета Ми-35М.

Российский экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожил скопление живой силы и бронетехники Вооруженных сил Украины, размещенные в приграничном районе Курской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что воздушный удар по объектам противника совершен авиационными средствами поражения.

Удар наносился авиационными ракетами по ранее вскрытым позициям. пресс-служба Минобороны РФ

Согласно докладам от отечественной разведки, личный состав и бронированная техника Вооруженных сил Украины были уничтожены. В профильном ведомстве добавили, что при выполнении боевой задачи пилоты благополучно вернулись на площадку вылета.

Минобороны сообщило о срыве трех контратак ВСУ на авдеевском направлении.

Фото и видео: Минобороны России