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Минобороны сообщило о поражении живой силы и бронетехники ВСУ в Курской области

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Задача на СВО выполнена летчиками вертолета Ми-35М.

Российский экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожил скопление живой силы и бронетехники Вооруженных сил Украины, размещенные в приграничном районе Курской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что воздушный удар по объектам противника совершен авиационными средствами поражения.

Удар наносился авиационными ракетами по ранее вскрытым позициям.

пресс-служба Минобороны РФ

Согласно докладам от отечественной разведки, личный состав и бронированная техника Вооруженных сил Украины были уничтожены. В профильном ведомстве добавили, что при выполнении боевой задачи пилоты благополучно вернулись на площадку вылета. 

Минобороны сообщило о срыве трех контратак ВСУ на авдеевском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, курская область, ми-35м, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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