Американский секретный беспилотник показали на видео. Внимание на технологическую новинку обратили журналисты издания The Drive. Они уточнили, что на ролике презентована неизвестная модель. Кадры следуют после пролета RQ-4 Global Hawk. Аппарат заметили в видео, созданном Военно-воздушными силами США. Авторы материала не исключили, что речь может идти о разрабатываемом военными разведывательном стелс-дроне RQ-180.
Напомним, что видео разместили в социальных сетях представители Центра передового опыта в области вооружений ВВС США (PACE, Profession of Arms Center of Excellence). Они показали публике достижения разведки, а также наметили дальнейшие перспективы развития.
Китайский беспилотник WZ-7 показали на видео.
Фото и видео: YouTube / PACE Profession of Arms Center of Excellence
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