Журналисты не знают, какая модель была представлена в видео ВВС США.

Американский секретный беспилотник показали на видео. Внимание на технологическую новинку обратили журналисты издания The Drive. Они уточнили, что на ролике презентована неизвестная модель. Кадры следуют после пролета RQ-4 Global Hawk. Аппарат заметили в видео, созданном Военно-воздушными силами США. Авторы материала не исключили, что речь может идти о разрабатываемом военными разведывательном стелс-дроне RQ-180.

Напомним, что видео разместили в социальных сетях представители Центра передового опыта в области вооружений ВВС США (PACE, Profession of Arms Center of Excellence). Они показали публике достижения разведки, а также наметили дальнейшие перспективы развития.

Китайский беспилотник WZ-7 показали на видео.

Фото и видео: YouTube / PACE Profession of Arms Center of Excellence