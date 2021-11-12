WZ-7 Xianlong находится на вооружении КНР с 2019 года.

Китайский беспилотник WZ-7 показали на видео. Запись об этом разместил информационный портал Defence Blog. Он сослался на ролик, размещенный в местной социальной сети Wiebo. Известно, что кадры с дроном сделаны силами ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Эксперты продемонстрировали тренировочные полеты высотного разведывательного беспилотника WZ-7 Xianlong. Это воздушное средство уже находится на вооружении армии. Пекин принял беспилотник в качестве вооружения в 2019 году. Он используется вместе с воздушными бортами радиоэлектронной разведки и электронного противодействия.

Напомним, что в конструкции тяжелого беспилотника WZ-7 разработчиками были использованы композитные материалы. Это решение значительно снизило заметность аппарата. Он также оснащен сопряженным с крылом оперение, что дает военным большую площадь крыла при меньшем весе дрона.

В США представили прототип гиперзвукового самолета Quarterhorse.

Фото и видео: Twitter / @louischeung_hk