В США представили прототип гиперзвукового самолета Quarterhorse

Специалисты проверят Quarterhorse с новым двигателем.

В США представили прототип гиперзвукового самолета. Об этом рассказали журналисты из издания Defence Blog. Они сослались на информацию, опубликованную компанией-изготовителем Hermeus. Специалисты выложили ролик с технической новинкой. Она получила название Quarterhorse. Образец будет задействован в тестировании двигателя перспективного самолета.

Главный операционный директор Hermeus Скайлер Шуфорд уточнил, что на создание прототипа у работников компании заняло четыре месяца. Полноразмерный образец сначала испытают с новым турбинным двигателем, оснащенным комбинированным циклом. Устройство разрабатывается на базе турбореактивного двигателя General Electric J85.

Напомним, что компания Hermeus разрабатывает новый самолет для ВВС США. Контракт с Пентагоном фирма заключила в августе 2021 года . По информации от журналистов издания Breaking Defence, сумма контракта составила 60 миллионов долларов. Воздушное судно сможет преодолеть расстояние от Нью-Йорка до Парижа за полтора часа.

Турецкий ударный истребитель пятого поколения поступит в серию в 2028 году.

Фото и видео: Twitter / Hermeus

