Самолет TF-X будет готов в 2022 году.

Турецкий ударный истребитель пятого поколения поступит в серию в 2028 году. Об этом сообщила местная национальная аэрокосмическая компания TAI (Turkish Aerospace Industries). Генеральный директор Темель Котиль дал интервью телеканалу CNN TÜRK, в котором раскрыл подробности о работе над проектом. Известно, что уже в 2022 году специалисты завершат создавать самолет TF-X, а спустя несколько лет будет запущено его серийное изготовление.

18 марта 2023 года этот самолет запустит свои двигатели. В 2022 году он будет готов. Над проектом трудится тысяча инженеров, и мы сейчас смогли выйти на этап производства деталей. Темель Котиль, глава TAI

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