Berlingske: Дания не может позволить себе сбивать российские самолеты

По словам датского журналиста, Копенгаген не хочет конфликтовать с Москвой, чтобы "не потерять лицо".

Журналист Стеффен Нюбоэ Макги заявил, что Дания не может позволить себе сбивать самолеты Российской Федерации при нарушении государственной границы, как, например, поступила Турция в 2015 году. Публикацию Макги напечатало датское издание Berlingske.

По его словам, авиация РФ в 2020 году нарушила госграницы Дании. После этого российский посол был вызван с Министерство иностранных дел, где ему напомнили, что подобные ситуации недопустимы. Макги подчеркивает, что у датских властей совершенно нет рычагов давления на Россию, чтобы указать ей на возможные последствия после таких инцидентов. Кроме того, по его словам, в июне 2021 года происшествие с авиацией повторилось, посол РФ был вызван, однако, ничего серьезного в отношениях России и Дании не произошло.

Журналист напомнил, что в 2015 году турки сбили российский самолет, когда тот пересек незаконно госграницу Турции и Сирии. В РФ заявили, что нарушений не было, но другая сторона утверждала обратное. Все закончилось тем, что были временно разорваны хозяйственные связи, а в конечном итоге, президент Турции принес Москве свои извинения.

Макги считает, что властям Дании не стоит брать пример с Анкары и сбивать воздушные суда России. Того же придерживаются и в Минобороны королевства. По словам журналиста, даже если авиация РФ нарушает границы других стран, то она не проявляет агрессию. Макги предполагает, что Копенгаген не хочет конфликтовать с Москвой, чтобы "не потерять лицо".

Ранее российский истребитель сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем.

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