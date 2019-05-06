Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

Нарушение государственной границы допущено не было.

Российский истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик Военно-воздушных сил Соединенных Штатов над акваторией Черного моря. Об этом информирует Национальный центр управления обороной РФ.

Сообщается, что воздушное судно США было замечено радиолокационными системами России над территорией моря недалеко от государственной границы страны.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" ВВС США и взял на сопровождение. из сообщения НЦУО

Уточняется, что после выполнения задачи российское воздушное судно успешно вернулось на аэродром базирования. Нарушения госграницы допущено не было.

Ранее истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик Atlantique 2 ВВС Франции над Балтикой.

Фото: Минобороны РФ

