Российские истребители сопроводили патрульный самолет США над Черным морем

Нарушение госграницы РФ допущено не было.

Российские истребители Су-30 вечером 6 июля сопроводили самолет Boeing P-8 Poseidon Военно-морских сил Соединенных штатов над Черным морем. Об этом информирует Национальный центр управления обороной РФ.

Согласно опубликованным данным, американское воздушное судно не допустило нарушения границ России. Он был перехвачен на подходе к ней.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как самолет Boeing P-8 Poseidon и сопроводили его над акваторией Черного моря. из сообщения НЦУО

Для сопровождения американского самолета были подняты истребители Су-30 из состава дежурных морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ.

В ведомстве резюмировали, после проведения операции российские истребители успешно вернулись на исходную позицию. Пилоты Су-30 выполняли задачу в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее российская морская авиация провела учебно-боевые полеты над Черным морем.

Фото и видео: Минобороны РФ