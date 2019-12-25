Авиация РФ провела учебно-боевые полеты над Черным морем

Российская морская авиация провела учебно-боевые полеты над Черным морем. Об этом рассказали представители пресс-службы Черноморского флота РФ. Известно, что тренировки проводились совместно с силами Южного военного округа. В этом же районе проводятся учения стран-участниц и союзников по НАТО Sea Breeze - 2021.
Экипажи самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота совместно с авиацией ЮВО провели тренировочные полеты над акваторией Черного моря с отработкой задач по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника.
пресс-служба ЧФ РФ
Известно, что Россия задействовала в маневрах истребители Су-30СМ, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М. От боевой авиации ЮВО присутствовали Су-34 и перехватчики Су-27. Миссию по разведке целей выполнил экипаж самолета-амфибии Бе-12. Операция сопровождалась большими десантными кораблями "Саратов" и "Орск".
Военнослужащие отработали заход на боевой курс в одиночестве и в парах. Также проведены мероприятия по отработке ракетных и бомбовых ударов с самолетов.
В США назвали Черноморский регион местом ожесточенной битвы держав.
Фото: Минобороны России
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