В 19fortyfive назвали заинтересованные стороны в усилении власти на Черном море.

В США назвали Черноморский регион местом ожесточенной битвы держав. В материале издания 19fortyfive говорится о том, что в регионе может начаться одна из самых напряженных битв за всю современную историю. Стороны будут делить между собой влияние и господство. Авторы статьи считают, что Турция стремится занять место центральной державы в регионе, а Россия увеличивает в море свою активность. Также эксперты фиксируют рост интереса к Черному морю со стороны Китая.

Предположительно, Вашингтон также не останется в стороне в случае противостояния за регион. В США надеются укрепить сотрудничество между восточноевропейскими союзниками по военному альянсу. НАТО хочет сформировать новое соединение между Балтийским и Черным морями. Аналогичные дебаты о будущем ведутся и делегатами Евросоюза.

Ракетный эсминец ВМС США идет в Черное море на учения Sea Breeze.

Фото: Pixabay.com

