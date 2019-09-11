Ракетный эсминец ВМС США идет в Черное море на учения Sea Breeze

Корабль USS Ross будет задействован в маневрах Sea Breeze.

Ракетный эсминец ВМС США идет в Черное море на учения. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщили представители Шестого флота Военно-морских сил Америки. Специалисты уточнили, что боевой корабль USS Ross направляется в акваторию региона, чтобы принять участие в тренировках Sea Breeze - 2021. .

Американский ракетный эсминец USS Ross отправился в Черное море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze [ВМС] более чем 30 стран со всего мира. пресс-служба Шестого флота ВМС США

Напомним, что ранее американское посольство в Киеве заявило, что в рамках боевых учений в Черном море примут участие представители 32 стран, включая США. В маневрах будут задействованы 40 самолетов, 32 корабля, пять тысяч военнослужащих.

Фото: Twitter/U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet

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