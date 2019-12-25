Истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик Atlantique 2 ВВС Франции над Балтикой

Нарушения госграницы допущено не было.

Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик Atlantique 2 Военно-воздушных сил Франции над Балтийским морем. Об этом рассказали представители пресс-службы Минобороны России. Изначально средства контроля засекли неопознанную цель, которая приближалась к государственной границе.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Балтийского флота. пресс-служба Минобороны РФ

После этого экипаж боевого самолета классифицировал цель как французский самолет. Военные не допустили нарушения российской границы силами ВВС Франции. При этом отечественный экипаж выполнял полет в соответствии с международными требованиями использования воздушного пространства.

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Фото: Минобороны России