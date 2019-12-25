Су-30СМ перехватил самолет США над Охотским морем

Нарушения госграницы РФ допущено не было.

Российский истребитель Су-30СМ перехватил над Охотским морем самолёт-разведчик Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Сообщается, что воздушное судно США было замечено радиолокационными системами России над территорией моря недалеко от государственной границы страны.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа. из сообщения НЦУО

Отмечается, что российский самолет распознал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 Военно-воздушных сил Соединенных Штатов и сопроводил его над акваторией Охотского моря.

Нарушения государственной границы РФ допущено не было.

Ранее болгарский МиГ-29 пропал с радаров над Черным морем.

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