Болгарский МиГ-29 пропал с радаров над Черным морем

Сразу после инцидента была начата поисково-спасательная операция.

Истребитель военно-воздушных сил Болгарии пропал с радаров во время тренировочного полета. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным Минобороны страны, истребитель перестал выходить на связь в 00.45. В этот момент он находился над Черным морем.

После инцидента сразу же началась поисково-спасательная операция, которая продолжается до сих пор. В ней участвуют силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС.

На место происшествия выехал глава министерства. Тактические учения временно приостановили.

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