  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Болгарский МиГ-29 пропал с радаров над Черным морем
Сегодня, 10:19
39
Asyaromanenkova Добавить в Яндекс.Новости

Болгарский МиГ-29 пропал с радаров над Черным морем

0 0

Сразу после инцидента была начата поисково-спасательная операция.

Истребитель военно-воздушных сил Болгарии пропал с радаров во время тренировочного полета. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным Минобороны страны, истребитель перестал выходить на связь в 00.45. В этот момент он находился над Черным морем.

После инцидента сразу же началась поисково-спасательная операция, которая продолжается до сих пор. В ней участвуют силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС.

На место происшествия выехал глава министерства. Тактические учения временно приостановили.

Накануне мы сообщали, что польский МиГ-29 по ошибке обстрелял самолет напарника

Фото:  pixabay

Теги: ввс болгарии, истребитель, миг 29, самолет
Категории: Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии