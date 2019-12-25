Польский МиГ-29 по ошибке обстрелял самолет напарника

Обстрелянный истребитель не подлежит восстановлению.

Польский истребитель МиГ-29 во время учений по ошибке начал вести огонь по самолету напарника. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на сетевое издание Onet.

По данным СМИ, пилот второго воздушного судна не пострадал, однако сам истребитель в результате обстрела получил серьезные повреждения. Эксперты заявляют, что самолет не подлежит ремонтным работам.

Это сильный удар, должно быть, пилот почувствовал его. Если пуля такого калибра попала бы в обтекатель кабины, она разбила бы голову пилоту. комментарий пилота

Предполагается, что происшествие случилось из-за нарушения техники безопасности. По предварительным данным, один из пилотов после совершения маневра отстал от другого истребителя, тем самым сбил с толку пилота второго воздушного суда. Согласно правилам, открывать огонь в таком случае запрещается.

В настоящее время проводится расследование данного ЧП.

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Фото: Tomasz Waszczuk/PAP