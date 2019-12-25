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Су-57 решили научить управлять роем беспилотников "Охотник"
Сегодня, 8:50
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Су-57 решили научить управлять роем беспилотников "Охотник"

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Пилот истребителя пятого поколения сможет контролировать действия четырех дронов.

Истребитель пятого поколения Су-57 решили научить управлять роем беспилотников "Охотник". Об этом журналистам ТАСС рассказал собственный источник в авиастроительной отрасли. Эксперт заметил, что пилот боевого самолета сможет одновременно координировать действия четырех тяжелых ударных дронов. Официального подтверждения данной информации нет.

Сейчас прорабатываются возможности управления из кабины Су-57 несколькими ударными беспилотниками. Предполагается, что истребитель будет вести с собой от двух до четырех "Охотников".

источник агентства

Ранее в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации говорили о том, что "Охотник" будет поражать воздушные и наземные цели при сетецентрическом взаимодействии с Су-57. БПЛА и истребитель будут решать полный спектр боевых задач.

Мантуров: предприятия ОПК готовятся к Су-57.

Фото: Минобороны России

Теги: охотник, пятое поколение, су-57
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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