Мантуров: предприятия ОПК готовятся к Су-57

Эксперты рассказали о задачах ОПК России.

Глава российского министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса готовятся к модернизации истребителя пятого поколения Су-57. Такое заявление чиновник сделал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", транслировавшейся на телеканале "Россия-1". Спикер ответил на вопросы корреспондента Павла Зарубина.

Су-57 только встал на вооружение, только поставляется, а мы уже думаем и готовимся над новым этапом модернизации. Это постоянный процесс. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

В рамках эфира заместитель председателя правительства России Юрий Борисов уточнил телеканалу, что основной задачей российского ОПК является обеспечение и гарантии национальной безопасности. Он уточнил, что РФ не ставит перед собой задачу "кого-то завоевывать". Руководитель государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов объяснил, что предприятия ОПК успешно функционируют в условиях введения западных ограничений. Он напомнил, что изначально санкции мешали работе системы, но сейчас они мотивируют экспертов к тому, чтобы отечественная продукция была лучше иностранных аналогов.

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Фото: Минобороны России