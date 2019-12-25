СМИ: "Сухой" разработает легкий истребитель пятого поколения

Он будет совершать полеты на "сверхзвуке" и практически незаметен для радиолокаторов.

Компания "Сухой" разрабатывает первый российский однодвигательный легкий тактический истребитель. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

Сообщается, что новинка будет совершать полеты на сверхзвуковой скорости и обладать малой радиолокационной заметностью. Согласно данным источника СМИ, взлетная масса истребителя составит 18 тонн, а максимальная скорость - более двух махов.

Самолет будет развивать максимальную скорость полета более 2 махов, а также обладает сверхманевренностью и улучшенными взлетно-посадочными характеристиками за счет отклоняемого вектора тяги двигателя, показатель тяговооруженности самолета не менее 1. из сообщения источника ТАСС

Напомним, Министерство обороны России утвердило окончательно согласованный проект стелс-бомбардировщика ПАК ДА. Его планируют принять на вооружение в ВС РФ взамен Ту-95МС, а запустить не раньше 2026 года. В настоящее время испытатели занимаются проверкой отдельных элементов будущего стелс-самолета.

Ранее в Крыму два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя.

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