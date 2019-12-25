Истребитель Су-27 сопроводил военный самолет США над Балтикой

Государственная граница РФ не была нарушена.

Российский истребитель Су-27 сопроводил стратегический бомбардировщик В-52Н Соединенных Штатов над Балтийским морем. Об этом информирует пресс-служба Западного военного округа.

Согласно опубликованным данным, американский военный самолет не допустил нарушения границы РФ. Он был перехвачен над нейтральными водами Балтики.

Летчик российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н командования глобальных ударов ВВС США и сопроводил ее над акваторией Балтийского моря. из сообщения пресс-службы ЗВО

В пресс-службе резюмировали, после сопровождения американского самолета российский истребитель успешно вернулся на исходную позицию. Также было подчеркнуто, что пилот Су-27 выполнял задачу в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем.

Фото: Минобороны РФ