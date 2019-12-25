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Патрульный корабль Черноморского флота отправился в Средиземное море
Сегодня, 9:49
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Патрульный корабль Черноморского флота отправился в Средиземное море

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"Василий Быков" проходит через Босфор и Дарданеллы.

Патрульный корабль Черноморского флота отправился в Средиземное море. Об этом журналистам рассказал глава отдела по информационному обеспечению флота. Алексей Рулев. Капитан второго ранга уточнил, что вечером 20 мая судно войдет в состав постоянных сил ВМФ РФ в акватории региона.

Патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" совершает плановый переход из Черного в Средиземное море. В настоящее время экипаж корабля прошел черноморский пролив Босфор и осуществляет проход пролива Дарданеллы.

Алексей Рулев, российский капитан

Напомним, что корабль проекта 22160 "Василий Быков" принят на вооружение Черноморского флота в декабре 2018 года. Он способен защищать и охранять морскую экономическую зону России. В случае ведения активных боевых действий со стороны противника, экипаж судна будет обеспечивать устойчивость сил и объектов российского флота в процессе обороны районов базирования. 

Британские ВВС сопроводили российский корабль в Северном море.

Фото: Минобороны России

Теги: алексей рулев, василий быков, патрульный катер, средиземное море, черное море
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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