"Василий Быков" проходит через Босфор и Дарданеллы.

Патрульный корабль Черноморского флота отправился в Средиземное море. Об этом журналистам рассказал глава отдела по информационному обеспечению флота. Алексей Рулев. Капитан второго ранга уточнил, что вечером 20 мая судно войдет в состав постоянных сил ВМФ РФ в акватории региона.

Патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" совершает плановый переход из Черного в Средиземное море. В настоящее время экипаж корабля прошел черноморский пролив Босфор и осуществляет проход пролива Дарданеллы. Алексей Рулев, российский капитан

Напомним, что корабль проекта 22160 "Василий Быков" принят на вооружение Черноморского флота в декабре 2018 года. Он способен защищать и охранять морскую экономическую зону России. В случае ведения активных боевых действий со стороны противника, экипаж судна будет обеспечивать устойчивость сил и объектов российского флота в процессе обороны районов базирования.

Британские ВВС сопроводили российский корабль в Северном море.

Фото: Минобороны России