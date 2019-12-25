Британские ВВС сопроводили российский корабль в Северном море

"Василий Быков" заставил подняться в небо британскую авиацию.

Британские Военно-воздушные силы сопроводили российский корабль в Северном море. Об этом сообщила пресс-служба ВВС страны. Чиновники отметили, что патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon в рамках первой миссии наблюдал за движением корабля "Василий Быков".

В понедельник утром P-8A Poseidon... продемонстрировал свою скорость и готовность, выполнив длительное слежение за военным кораблем "Василий Быков" сообщение ВВС Великобритании

Британские военные рассказали, что Boeing P-8A Poseidon сопровождал российский корабль при поддержке истребителей Typhoon рядом также находился заправщик VIP Voyager.

До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей.