Испытания завершатся к концу 2020 года.

До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей. Об этом журналистам "Известий" рассказали представители Минобороны РФ. Тесты состоятся на базе обычных 20- и 40-футовых морских контейнеров. Испытания будут проводиться на морских полигонах Северного флота. Они завершатся к концу 2020 года.

Известно, что по результатам испытаний Минобороны России примет решение об установке систем сооружения и оборудования, собранного внутри обычных морских контейнеров на различных боевых кораблях. Речь идет о судах проекта 22160 "Василий Быков", корветах проекта 20386 "Дерзкий", патрульных ледоколах проекта 23550 "Иван Папанин".

Чиновники не исключают, что боевые модули могут быть размещены и на другие типы кораблей, конструкция которых это позволяет. Сами контейнеры имеют различную "начинку". В перечень входят торпедные аппараты, ПВО, крылатые ракеты. Это вооружение можно смонтировать на палубе и подпалубном пространстве. Его можно подключить к энергоснабжению корабля и интегрировать в единую систему управления. Также системы могут функционировать автономно.

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Фото: Piter.tv