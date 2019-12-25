ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах

К этому времени в Петербурге достроятся "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов".

Военно-морский флот России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Чиновник отметил, что в ВМФ поступят фрегаты проекта 22350 "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов". На борту кораблей будет находиться гиперзвуковое оружие.

Строительство этих кораблей продлится 4,5 года, флот их получит на рубеже 2025-2026 годов Алексей Рахманов, глава Объединенной судостроительной корпорации

Напомним, что данные корабли были заложены в Петербурге на "Северной верфи" 20 июля. В докладе министра промышленности Дениса Мантурова отмечалось, что фрегаты будут нести гиперзвуковое оружие. Количество штатных ракет на их борту может быть увеличено с 16 до 24 объектов.

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