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В ОСК заявили о наличии технологий для постройки авианосца
Сегодня, 13:39
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lesjasap

В ОСК заявили о наличии технологий для постройки авианосца

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Корпорация готова к заказу, если такой поступит от военных.

В Объединенной судостроительной корпорации заявили о наличии технологий для постройки нового авианосца. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава ОСК Алексей Рахманов. Он подчеркнул, что компания обладает всеми необходимыми сведениями для создания такого заказа. 

Если родина прикажет, мы и авианосец построим. Мы понимаем, какие базовые технологические решения могут быть положены в ее основу

Алексей Рахманов, ОСК

Эксперты уточнил, что ОСК имеет необходимый опыт по созданию авианосца, который рабочие получили во время ремонта единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов", а также во время строительства авианосца "Викрамадитья" для Военно-морских сил Индии. Последний корабль был перестроен из советского корабля "Адмирал Горшков".

Крейсер "Адмирал Нахимов" передадут ВМФ в 2022 году.

Теги: авианосец, алексей рахманов, оск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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