ВМФ получит атомную подлодку "Казань" в декабре 2020 года

Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации.

Военно-морской флот России получит атомную подлодку "Казань" в декабре 2020 года. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Чиновник объяснил, что военным будет передана головная АПЛ проекта 885М ("Ясень-М").

Корабль должен быть передан флоту в этом году, в декабре Алексей Рахманов, глава ОСК

Напомним, что изначально ВМФ должен был получить "Казань" в 2019 году. Этого не произошло из-за затянувшихся испытаний усовершенствованного проекта "Ясень-М". По данному проекту создаются также многоцелевые атомные субмарины "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск". Их водоизмещение будет достигать 13,8 тысячи тонн, а глубина - 520 метров. В арсенале экипажей будут находиться мины, 533--мм торпеды, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".

ОСК расторгла контракт по модернизации "Адмирала Кузнецова".

Видео: Youtube/Минобороны России