ОСК расторгла контракт по модернизации "Адмирала Кузнецова"

"И.И.С" должен отчитаться за потраченные 900 миллионов рублей.

"Объединенная судостроительная корпорация" расторгла контракт по модернизации авианосца "Адмирал Кузнецов". Договор был заключён с компанией АО "Инвестиции. Инжиниринг. Строительство". Об этом пишут "РИА Новости".

Глава корпорации ОСК Алексей Рахманов отметил, что на сроки окончания ремонта это никак не повлияет.

До этого СМИ писали, что "И.И.С" обратилась с жалобой в генеральную прокуратуру РФ на ОСК и "Центр судоремонта "Звездочка" по той причине, что компании якобы создали невозможные условия, с которыми достроить док не представляется возможным.

Сейчас обсуждается вопрос выбора нового подрядчика. Среди претендентов три крупные компании, которые принадлежат российским предпринимателям. По словам Рахманова, докование корабля должны начать летом 2021 года, чтобы удалось передать его заказчику в 2022 году.

Также "И.И.С" должен отчитаться за потраченные 900 миллионов рублей. Это часть аванса общей суммой 2,6 миллиарда рублей. Рахманов считает, что компания не выполнила работ на потраченную сумму.

Ранее в ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов".

Видео: YouTube / Минобороны России