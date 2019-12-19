В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов"

Повреждения исчисляются 500 млн рублей.

В Объединенной строительной компании назвали сумму ущерба от пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов". Глава ОСК Алексей Рахманинов заявил журналистам "РИА Новостей", что по предварительным подсчетам потери составили около 500 миллионов рублей.

Возможно, будет ещё некоторая корректировка, но не очень значительная прокомментировал чиновник

Напомним, что пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов" произошел 12 декабря 2019 года. Причиной возгорания стала искра от сварочных работ в энергоблоке, которая попала в трюм. В помещении оказалось разлито топливо. Пожарные тушили огонь на протяжении суток. На борту пострадали более десяти человек, еще две жертвы скончались.

Рахманинов добавил, что критических повреждений корабль на получил. "Адмирал Кузнецов" является единственным российским авианосцем. Сейчас корабль ремонтируют на судостроительном заводе в Мурманске.

СМИ сообщили о маневрах корабля ВМФ России у побережья Флориды.

Видео: Telegram