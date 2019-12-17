Российский корабль странно себя вел.

СМИ сообщили о маневрах корабля ВМФ России у побережья Флориды. США обвинили российский корабль в "небезопасном" поведении. Об этом сообщили журналисты телеканала CNN.

Речь идет о разведывательном корабле "Виктор Леонов". Он действует в международных водах у юго-восточного побережья Америки. В последнее время корабль находился около Южной Каролины и Флориды. При этом экипаж не использовал ходовые огни при плохой видимости. Он также не отвечал на сигналы, которые ему подавали другие суда. Иностранцы пытались связаться с кораблем для уточнения его местоположения, чтобы не столкнуться с ним. Чиновники рассказали, что корабль замечен в беспорядочных маневрах. Вблизи российского судна располагался американский эсминец USS Mahan.

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