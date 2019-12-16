Степень его повреждений будет установлена только через пару недель.

"Адмирал Кузнецов" не получил критических повреждений при пожаре. Тяжелый авианесущий крейсер будет отремонтирован и возвращен в состав ВМФ РФ. Об этом заявил "Интерфакс" со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова.

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Сейчас продолжается дегазация внутренних помещений корабля. Из-за этого полноценную оценку их состояния на данный момент дать невозможно. Детальный разбор ущерба станет возможен только через несколько недель. Сейчас специалист не рискует давать оптимистичных или пессимистичных прогнозов по поводу сроков восстановления крейсера, а также относительно стоимости ремонтных работ.

Ранее Piter.tv писал о том, что при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" погиб человек.

Видео: YouTube/Минобороны России