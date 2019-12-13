При пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" погиб человек

Пострадавших на данный момент 12 человек.

При пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов" погиб военный.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что на месте пожара найдено тело военного. Контрактник погиб в борьбе за живучесть отсека и был обнаружен в одном из помещений крейсера.

Продолжаются поиски капитана третьего ранга Виктора Измайлова. Последний раз его видели, когда он зашел в рубку, и больше его никто не видел. На флоте уточнили, что офицер с первых минут задымления принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ для обеспечения безопасной эвакуации рабочих предприятия.

Пожар возник в первом энергоотсеке на восьмой палубе днем 12 декабря. На опубликованных кадрах видео было видно, что пламя вырывалось на палубу, было видно сильное задымление. Открытое горение было ликвидировано около 5 утра. Площадь пожара составляла 600 квадратных метров. Во время пожара пострадало 12 человек, состояние одного из них крайне тяжелое. По предварительным данным, пожар возник во время проведения сварочных работ.

Сегодня ранее: В Алтайском крае в пожаре погибли 4 ребенка и двое взрослых (фото и видео).

Видео: т-м канал 112, BAZA, Mash