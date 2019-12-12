Источник сообщил о шести пострадавших на "Адмирале Кузнецове"

Двое находятся в тяжелом состоянии.

В результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" пострадали шесть человек. Среди них - двое военных, они в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в "Интерфаксе". Ранее президент ОСК Алексей Романов заявлял, что никто из гражданских работников 35-го завода не пострадал. На самом судостроительном заводе "Звездочка" не подтвердили сведения, они проверяются.

Продолжается борьба за живучесть корабля прокомментировал эксперт

Ранее экстренные службы заявили, что удалось спасти восемь человек. Изначально троих считали пропавшими, но позже двоих удалось найти и освободить. Сотрудников завода эвакуировали, на месте работали 400 человек.

Ранее Piter.tv писал о том, что площадь пожара на "Адмирале Кузнецове" выросла до 600 кв. м.

Фото: 112

Видео: YouTube/ 112, Министерство обороны РФ