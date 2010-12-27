Количество пострадавших не изменилось.

Судьба одного человека остается неизвестной после пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов". Восемь россиян удалось спасти из горящего корабля, находящегося на доке в Мурманске. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на источник в экстренных службах по региону.

Горит дизельное топливо, тушение осуществляется при помощи пенной атаки добавили в ведомстве

Людей вывели при помощи спасательных и других оперативных служб. Они освобождены из задымленных помещений, известно о трех пострадавших. По предварительным сведениям, огонь начал распространяться во время ремонта в первом энергоотсеке. Причиной возгорания могло послужить нарушение техники безопасности. Сейчас на верхней палубе продолжает валить густой черный дым.

Ранее Piter.tv писал о том, что опубликовано видео горящего крейсера "Адмирал Кузнецов".

Фото: 112

Видео: YouTube/

