На крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел пожар

Есть пострадавшие, огонь продолжают тушить.

На авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске произошел пожар. Об этом сообщил "Интерфакс". В результате возгорания пострадал один человек, еще трое пропали. Они находились в момент возгорания в трюме, с ними не удается установить связь.

Шестерых сотрудников ремонтной службы удалось спасти. По предварительной версии, огонь начал распространяться в первом энергоотсеке на второй палубе. Сначала огонь захватил 20 кв.м., затем площадь возгорания увеличилась до 120 кв.м. На крейсере горит дизельное топливо. на данный момент информацию не подтвердили в экстренных службах.

Напомним, что корабль находится на ремонте. Он в феврале 2017 года вернулся в Североморск из Средиземного моря. Судно участвовало в боевых действиях на территории Сирии. За этот период корабль лишился двух палубных истребителей.

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Видео: YouTube/ИА Би-порт

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