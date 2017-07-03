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Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

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Заложат новый корабль не раньше 2027 года.

Источник "РИА Новостей" из оборонно-промышленного комплекса рассказал о ходе разработки нового российского авианосца. Концепция предусматривает создание военного корабля с водоизмещением до 70 тысяч тонн. Оценочная стоимость строительства оценивается в сумму в 300-400 миллиардов рублей.

Однако в госпрограмме на 2018-2027 года финансирование данного проекта не предусмотрено. Это связано с тем, что ведомство не определилось с итоговой концепцией авианосца. Технологии создания объекта опробуют во время строительства кораблей-доков. Универсальные суда заложат на заводе "Залив" в Керчи в 2020 году. Они будут являться аналогами "Мистралей".

Сейчас ВМФ России имеет единственный авианесущий крейсер - "Адмирал Кузнецов". Однако его водоизмещение достигает всего 69 тысяч тонн, к тому же он находится в ремонте.

Ранее Piter.tv писал о том, что поставщик котлов для кораблей на Васильевском "подвинется" ради новостроек.

Видео: YouTube/Минобороны России

Теги: авианосец, стоимость
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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