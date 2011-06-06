Музей ВМС США поздравил флот изображением российского крейсера "Варяг"

На инцидент обратил внимание в соцсетях журналист из The Wall Street Journal (WSJ).

Национальный музей Специального подразделения американского военно-морского флота (US Navy Seals) ошибочно поздравил флот страны с 250-летней годовщиной изображениями российского военного корабля. На этот конфуз в социальных сетях обратил внимание репортер местной газеты The Wall Street Journal (WSJ) Дэвид Браун. Он отреагировал на ситуацию, опубликовав скриншот поздравительного поста из музея. Чуть позже представитель иностранного СМИ также прокомментировал и другие сообщения, сделанные различными организациями и лицами. Кроме кораблей российского флота на снимках он нашел судна из Дании, Индии и Японии.

Это российский ракетный крейсер. коментарий журналиста к посту

Напомним, что 13 октября 1775 года Решением Второго Континентального конгресса учреждены Континентальные ВМС (Continental Navy). Сейчас они называются ВМС США.

Захарова на фоне кризиса во Франции пошутила, что Макрона "доконал теневой флот".

Фото: pxhere.com