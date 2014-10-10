Захарова на фоне кризиса во Франции пошутила, что Макрона "доконал теневой флот"

В МИД РФ оценили готовность президента Франции к видеообращению перед нацией.

В Москве на фоне внутриполитического кризиса во Франции пошутили о том, что французского президента Эмманюэля Макрона доконал "российский теневой флот". Соответствующее заявление официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова сделала в собственном Telegram-канале. Дипломат обратила внимание подписчиков на сведения от западных СМИ о том, что глава Франции намерен вечером 8 октября выступить в телеобращением перед народом.

Российский "теневой флот" доконал? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что глава Елисейского дворца Эмманюэль Макрон заявил о задержании у берегов Франции танкера, якобы принадлежащего "теневому" российскому флоту. Глава европейского государства также сообщил о том, что местной прокуратурой начинается расследование в связи с некими "грубыми нарушениями" со стороны экипажа. Российский президент Владимир Путин назвал пиратством задержание властями из Парижа данного танкера. По его словам, судно было захвачено в нейтральных водах без всякого основания. А 3 октября появились данные, что согласно информации от службы Marinetraffic, отслеживающей перемещение кораблей, танкер возобновил движение.

Фото: МИД России