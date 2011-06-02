  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Захарова: Польша старается изничтожить саму суть ОБСЕ
Сегодня, 11:58
134
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Захарова: Польша старается изничтожить саму суть ОБСЕ

0 0

В МИД России оценили аннулирование виз россиянам для участия в конференции в Варшаве.

Варшава давно ведет деструктивную работу по подрыву и изничтожению самой сути Организации по безопасности и сотрудничеству в европейском регионе (ОБСЕ). Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат прокомментировала данные об аннулировании польскими властями  виз  в отношении представителей Российского общественного института избирательного права (РОИИП). Участники из Москвы должны были принять участие в конференции по человеческому измерению, организованной действующим председательством ОБСЕ в Польше.

Им бы не просто произносить буквы названия этой организации, а расшифровывать их и вчитываться внимательно в то, о чем эта организация, про что ее название и зачем ее создавали. Ее создавали для безопасности сотрудничества. 

Мария Захарова, пресс-секретарь  МИД РФ

Захарова назвала "кринж-цирком" парламентские выборы в Молдавии.

Фото: МИД России

Теги: выдача виз, мария захарова, мид, обсе, польша
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии