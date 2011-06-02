Захарова: Польша старается изничтожить саму суть ОБСЕ

В МИД России оценили аннулирование виз россиянам для участия в конференции в Варшаве.

Варшава давно ведет деструктивную работу по подрыву и изничтожению самой сути Организации по безопасности и сотрудничеству в европейском регионе (ОБСЕ). Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат прокомментировала данные об аннулировании польскими властями виз в отношении представителей Российского общественного института избирательного права (РОИИП). Участники из Москвы должны были принять участие в конференции по человеческому измерению, организованной действующим председательством ОБСЕ в Польше.

Им бы не просто произносить буквы названия этой организации, а расшифровывать их и вчитываться внимательно в то, о чем эта организация, про что ее название и зачем ее создавали. Ее создавали для безопасности сотрудничества. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала "кринж-цирком" парламентские выборы в Молдавии.

Фото: МИД России