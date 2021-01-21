Захарова назвала "кринж-цирком" парламентские выборы в Молдавии

В МИД напомнили о том, что в России для граждан Молдавии Кишинев открыл только два участка для голосования.

Прошедшие на территории Молдавии парламентские выборы можно назвать лишь "кринж-цирком", потому что голосование свелось к "операции по спасению кишиневского режима". Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 2 октября сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в Москве. Таким образом чиновница дала оценку выборам в местный законодательный орган. Она заметила, что ситуация дала возможность задуматься над тем, к чему же в реальности приводит манипулирование с демократией по западным лекалам.

Потому что иначе, как какой-то кринж-цирк, это назвать нельзя. Молдавские политологи были прямолинейны в своих оценках. Они назвали их фарсом и имитацией. Вот я думаю, что самое подходящее название - это операция по спасению кишиневского режима. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото и видео: МИД России