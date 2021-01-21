  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:35
107
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Захарова назвала "кринж-цирком" парламентские выборы в Молдавии

0 0

В МИД напомнили о том, что в России для граждан Молдавии Кишинев открыл только два участка для голосования.

Прошедшие на территории Молдавии парламентские выборы можно назвать лишь "кринж-цирком", потому что голосование свелось к "операции по спасению кишиневского режима". Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 2 октября сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в Москве. Таким образом чиновница дала оценку выборам в местный законодательный орган. Она заметила, что ситуация дала возможность задуматься над тем, к чему же в реальности приводит манипулирование с демократией по западным лекалам. 

Потому что иначе, как какой-то кринж-цирк, это назвать нельзя. Молдавские политологи были прямолинейны в своих оценках. Они назвали их фарсом и имитацией. Вот я думаю, что самое подходящее название - это операция по спасению кишиневского режима.

Мария Захарова, пресс-секретарь  МИД РФ

Захарова: Киев обеляет преступления в Бабьем Яре.

Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, молдавия, парламентские выборы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии