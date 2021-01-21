В МИД России напомнили о героизации нацизма в Киеве.

Киевский неонацистский режим обеляет преступления, произошедшие во времена Второй мировой войны в Бабьем Яре. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 2 октября сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в Москве. Таким образом чиновница напомнила о трагедии, зафиксированной 84 года назад. Во внешнеполитическом ведомстве страны заметили, что это казнь женщин, детей и стариков никогда не будет забыта несмотря на то, что украинские власти сейчас проводят масштабную кампанию по героизации исполнителей тех бесчеловечных массовых убийств. Однако в России о данной трагедии помнят люди всех национальностей, так как для них речь идет об исторической памяти.

Мы отдаем дань памяти всем невинным жертвам, погибшим в Бабьем Яру. Эта трагедия никогда не будет забыта, ее не удастся вычеркнуть из истории человечества. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что 29 и 30 сентября исполнилось 84 года в момента трагедии в Бабьем Яре. Всегда за два дня в 1941 году там гитлеровские захватчики и украинские коллаборационисты лишили жизни более 30 тысяч евреев. Таким образом преступниками было уничтожено примерно 20 процентов от всего еврейского населения города Киева. В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что до 1943 года число расстрелянных на месте стариков, женщин, детей, советских военнопленных, подпольщиков различных национальностей превысило отметку в 100 тысяч человек.

Фото и видео: МИД России