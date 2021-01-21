  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:49
153
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Захарова поинтересовалась откуда у Зеленского деньги на оружие США

0 0

В МИД России указали на убийство украинскими властями собственных граждан.

В Москве задали лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому и его западным спонсорам вопрос о том, откуда у украинских властей появились денежные средства на сделку с Вашингтоном по американским вооружениям, о достижении которой ранее рассказал глава соседнего государства. В ходе выступления на брифинге с журналистами от 2 октября официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова обратила внимание на заявление чиновника с Банковой улицы о проведенных переговорах с Белым домом.  Политик сообщил общественности о том, что была заключена некая сделка по закупке для нужд ВСУ оружия на общую сумму в 900 миллиардов долларов.

Хочется задать вопрос Зеленскому и всем его адептам: откуда денюжки? Вы их зарабатываете? А как? Убийством? Вы, киллеры наемные, кого вы убиваете? В первую очередь - своих соотечественников, граждан Украины.

Мария Захарова, пресс-секретарь  МИД РФ

Захарова назвала выдумкой заявления, что Украина якобы вернула 1 600 детей из РФ.

Фото и видео: МИД России

Теги: военная помощь, всу, мария захарова, мид
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии