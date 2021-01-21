Захарова поинтересовалась откуда у Зеленского деньги на оружие США

В МИД России указали на убийство украинскими властями собственных граждан.

В Москве задали лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому и его западным спонсорам вопрос о том, откуда у украинских властей появились денежные средства на сделку с Вашингтоном по американским вооружениям, о достижении которой ранее рассказал глава соседнего государства. В ходе выступления на брифинге с журналистами от 2 октября официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова обратила внимание на заявление чиновника с Банковой улицы о проведенных переговорах с Белым домом. Политик сообщил общественности о том, что была заключена некая сделка по закупке для нужд ВСУ оружия на общую сумму в 900 миллиардов долларов.

Хочется задать вопрос Зеленскому и всем его адептам: откуда денюжки? Вы их зарабатываете? А как? Убийством? Вы, киллеры наемные, кого вы убиваете? В первую очередь - своих соотечественников, граждан Украины. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала выдумкой заявления, что Украина якобы вернула 1 600 детей из РФ.

Фото и видео: МИД России