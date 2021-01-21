Захарова назвала выдумкой заявления, что Украина якобы вернула 1 600 детей из РФ

В МИД России прокомментировали слова Владимира Зеленского о "возвращении детей" на Украину.

В Москве назвали выдумкой заявления о том, что Украина якобы вернула 1 600 детей из российской территории. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 2 октября сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в Москве. Таким образом чиновница прокомментировала слова лидера киевского режима Владимира Зеленского. По словам сотрудницы нашего внешнеполитического ведомства, речь и дет об еще одной бездушной, бессовестной и чудовищной выдумке со стороны чиновника с Банковой улицы.

Он продолжает лгать о возвращенных из России детях в количестве 1 600 ребят. Российским уполномоченным органам ничего неизвестно о передаче на Украину почти, как заявил Зеленский, полутора тысяч несовершеннолетних. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

