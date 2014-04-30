  1. Главная
Захарова: ЕС применял финансовый шантаж молдавских избирателей
В МИД России напомнили о том, что ЕС говорил о продолжении поддержки страны только в случае победы партии Майи Санду на парламентских выборах.

Коллективный Брюссель откровенно вмешивался во внутренние дела Молдавии, а также финансово шантажировал республиканских избирателей во время парламентских выборов в стране. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в своем комментарии по вопросу. Чиновница из внешнеполитического ведомства добавила, что европейские политические элиты и чиновники во время своих рабочих визитов в Кишинев в преддверии голосования в законодательный орган Молдавии в открытую агитировали за партию "Действие и солидарность" при действующем президенте Майе Санду, а также увязывали с ее победой продолжение финансовой поддержки со от Европейского союза.

Налицо грубый финансовый шантаж молдавских избирателей.

Мария Захарова, пресс-секретарь  МИД РФ

