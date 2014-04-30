В МИД России объяснили слова министра по обороне Великобритании Джона Хили к Владимиру Путину.

Лондон сделал саморазоблачительное заявление, когда призвал Москву к завершению регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление в интервью новостному агентству "ТАСС" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница прокомментировала слова британского министра по обороне Джона Хили, который обратился к российскому президенту Владимиру Путину с призывом закончить кризис.

Вы знаете, я думаю, что это саморазоблачительные заявления. Как говорят у нас, на воре и шапка горит. Мне кажется, это тот самый случай, когда официальный Лондон буквально признался в содеянном. И я не побоюсь этого слова и употреблю его - преступлении. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве нашей страны напомнили, что Соединенное Королевство в лице бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона не дал шанса киевскому режиму на мирное урегулирование ситуации. Мария Захарова заметила, что чиновник из Лондона "прилетел на крыльях ненависти и провел работу с Банковой" для того, чтобы отговорить местные власти от участия в переговорном процессе с российской делегацией. В МИД РФ добавили, что официальный Лондон и британский политический истеблишмент, включая английские спецслужбы, внедряли на геополитической арене тактику запугивания, экстремизма и терроризма, а сейчас, взяв на себя роль учителей, натаскивают Владимира Зеленского и повторяют тактику запугивания уже в своем национальном качестве.

